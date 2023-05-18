رئيس «تجارية الإسكندرية»: مصر منتج رئيسي للمستحضرات الصيدلانية

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن مصر تعد منتجا رئيسيا للمستحضرات الصيدلانية، ولديها اتفاقيات تسجيل سريعة وعديمة الجمارك مع إفريقيا والعالم العربي، كما تعد مصر مركزًا رائدًا لمركز التجارة الدولية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر «فرصك الاستثمارية والتصديرية إلى مالطا» بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مصر فتحت أبوابها للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل واللوجستيات، من تشغيل وخدمات المواني إلى إنشاء وتشغيل المواني الجافة والمحاور اللوجستية إلى النقل البحري والنهري.

التعاون في مجال التعليم بالإسكندرية

واستكمل أنه يجب التعاون في مجال التعليم بالإسكندرية، إذ بها 5 جامعات تستضيف عشرات الآلاف من الطلاب من العالم العربي وأفريقيا، مشيرا إلى أن مصر تعمل بشكل أساسي ومتطلع في قطاع الزراعة، حيث جرى استصلاح 1.5 مليون فدان، بجانب المزيد من المشاريع المختلفة.

وأوضح أنه لا يجب النظر إلى مصر كوجهة، بل كبوابة لأعمال أكبر، كما يجب التعاون معًا لدخول الأسواق الإقليمية في أفريقيا والعالم العربي، وجرى خلال المؤتمر عرض تقديمي للوضع الاقتصادي الحالي لمالطا، وحجم الأعمال في عدة مجالات كان أبرزها تكنولوجيا المعلومات وصناعة الأدوية وقطاع التعليم والقطاع الغذائي والفنون البصرية والنقل الدولي، قدمه الوفد التجاري والاستشاري لدولة مالطا.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس محمد فتح الله، والمهندس هشام حلمي، والمهندس هاني شمسية ومحمود مرعي، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية، وعدد من أعضاء ورؤساء الشعب التجارية.