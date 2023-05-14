«تجارية الإسكندرية» تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث تعزيز التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، كلاً من سفير دولة إسبانيا، إيرانزو إدواردو، والمستشار الاقتصادي والتجاري إدواردو سوريانو، وسفيرة دولة إستونيا إنجريد عامر.

بحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وإستونيا

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وإستونيا، خاصة في القصاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.

وجاء اللقاء في إطار فعاليات مشروع «Sole»، والتي تأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع الطاقة المتجددة، بحضور ومشاركة سعادة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي تزامناً مع احتفالية أسبوع أوروبا.

دعم مشروعات الحفاظ على الطاقة

وخلال اللقاء، تم التأكيد خلال على دعم جميع المبادرات مما يؤدي إلى تحقيق مشاريع الحفاظ على الطاقة، وخلق الوظائف الخضراء التي تشتد الحاجة إليها وتحرير الوقود الأحفوري لاستخدامه بشكل أفضل من قبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد حفني، ومحمود مرعي، والمهندس شريف الجزيري، والدكتور علاء عز الأمين العام لـ«CEEBA»، وبسنت قاسم مستشار العلاقات التجارية بغرفة الإسكندرية.