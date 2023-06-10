لاعبة المؤسسة العسكرية الرياضية تحطم الرقم القياسي العربي في سباق 200 متر عدو

نجحت لاعبة المؤسسة العسكرية بالإسكندرية بسنت حميدة، في تحقيق إنجاز تاريخي يضاف لسجل الرياضة المصرية، بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة ملتقى (هينجلو) لألعاب القوى المقامة بدولة هولندا، ضمن بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى، إذ نجحت اللاعبة في اجتياز سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22:41 ثانية، وتحطيم الرقم القياسي المصري والعربي في سباق 200 متر عدو، ليسجل باسم اللاعبة.

جدير بالذكر أن اللاعبة بهذه النتيجة تأهلت لبطولة العالم لألعاب القوى في بودابست بالمجر، هذا العام، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم التهنئة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على الجهد المبذول ودوره الفاعل في إعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري العظيم القادر على رفع العلم المصري خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية، كما هنأت أيضاً اللاعبة بسنت حميدة، على تحقيقها العديد من الإنجازات الرياضية في كبرى المحافل الإقليمية والعالمية.