البطلة بسنت حميدة للمشاركين في «كابيتانو مصر»: حافظوا على تمرينكم ولياقتكم البدنية

استضاف برنامج «كابيتانو مصر» اليوم الخميس، النجمة بسنت حميدة في حلقة جديدة من البرنامج لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أسرع عداءة في مصر

وكانت مفاجأة الحلقة ظهور النجمة بسنت حميدة، أسرع عداءة في مصر، والتى عبرت عن سعادتها بالظهور في برنامج كابتيانو مصر، وكشفت عن أبرز النقاط التى جعلت منها بطلة عالمية ومنها الاهتمام بالدراسة، والالتزام، مضيفة: «لازم تصدق فى نفسك وإنك تقدر تكون بطل».

نصيحة للأطفال المشاركين

وعن ممارستها لكرة القدم من قبل قالت: «ملعبتش كرة قبل كده بشكل كبير لكن ممكن بعد أرجع وألعبها»، ونصحت الأطفال المشاركين «لازم تحافظوا على لياقتكم البدنية وتكملوا تمرين دايما في أي وقت».

وتقدم قناة ON بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر»لاكتشاف المواهب الشابة.

تذاع حلقات برنامج كابيتانو مصر، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.