بسنت حميدة تروي كواليس مشاركتها بالفيلم التسجيلي لحفل أكتوبر: فخورة وسعيدة

البطلة الرياضية بسنت حميدة لاعبة ألعاب القوى، حققت إنجازات رياضية عدة آخرها تتويجها بذهبيتين في سباقات 100 متر و200 متر بفوارق واضحة عن أقرب المنافسين، وكانت أحد المشاركين في الفيلم التسجيلي الذي عرض أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع العديد من النماذج الرياضية والشخصيات الناجحة، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36 والتي جاءت تحت عنوان «أكتوبر.. إرادة وطن»، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الـ49.

انتقال شعلة نصر أكتوبر من النصب التذكاري إلى الإسماعيلية

شهد الفيلم انتقال شعلة نصر أكتوبر من منطقة النصب التذكاري إلى محافظة الإسماعيلية، أول محافظة يرفع عليها العلم المصري على الضفة الشرقية من قناة السويس في حرب أكتوبر، وشارك في نقل الشعلة، اللاعب يوسف زكي بطل العالم في سباق الدراجات، والبطلة بسنت حميدة بطلة العالم في ألعاب القوى، والبطل محمد الحسيني سباح من ذوي الهمم نجح في عبور بحر المانش بإنجلترا، والنقيب أحمد نجيب بطل العالم في رياضة الكياك والكانوي وأحد مصابي العمليات في سيناء، واللاعب بهاء إسماعيل بطل إفريقيا في رياضة القوس والسهم.

يوم تصوير كامل.. وشعور بالسعادة والفخر

عبّرت «بسنت» لـ«الوطن»، أنَّها تشعر بالسعادة والفخر لمشاركتها في هذا الحدث العظيم، مضيفة أنَّ نصر أكتوبر يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لكل المصريين، مشيرة إلى أنَّه فور دعوتها للمشاركة قبلت على الفور «سعادتي كبيرة جدًا، ومكنتش أتخيل إنّه يتم دعوتي للمشاركة في حدث كبيرة زي احتفالات نصر أكتوبر».

يوم كامل استغرقه تصوير بسنت حميدة لمشاهدها في الفيلم التسجيلي، وتنوع التسجيل ما بين «العاصمة الإدارية، والملاعب الرياضية»، ورغم الإجهاد في التصوير، إلا أنَّها في داخلها شعرت بالفرحة، «محستش بأي تعب عشان كنت حابة اللي بعمله وفرحانة بيه جدا، وإني جزء من احتفالية كبيرة»، وفقًا لحديثها.