حوادث اليوم.. ضبط شخص بحوزته مخدرات بالقاهرة وأسلحة مع آخرين بالمنيا

أعلنت وزارة الداخلية متمثلة في أجهزتها الأمنية المختلفة في القبض على العشرات من المتهمين بارتكاب أنواع مختلفة من الجرائم خلال الساعات الماضية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي كُشفت ملابساتها عن طريق بيانات وزارة الداخلية.

سيدتين تسرقان المترددين على ماكينات الصراف الآلي بالقاهرة

في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على سيدتين لهما معلومات جنائية سابقة، بتهمة النصب على المواطنين أمام ماكينات السحب الآلي وسرقة البطاقات البنكية والاستيلاء على أموالهم.

وتبين من خلال التحريات، أن المتهمتين تقفان أمام ماكينات السحب الآلي، وتساعدان كبار السن في استخدام البطاقات والماكينات أثناء سحب الأموال، وعقب الانتهاء من العملية تستبدلنا البطاقة بأخرى، بعدما عرفتا الرقم السري للبطاقة البنكية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على بطاقتين، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، واعترفت المتهمتان بتفاصيل الواقعة، وأنهما ارتكبتا 9 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، ثم شراء مشغولات ذهبية عن طريق الأموال المسروقة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما.

أسلحة غير مرخصة بحوزة 6 متهمين في بالمنيا

وفي محافظة المنيا، وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية في نطاق مركز وقسم شرطة المنيا، وأسفرت جهود تلك الحملة على القبض على 6 متهمين لأحدهم معلومات جنائية سابقة، وكان بحوزتهم كل من عدد 14 سلاح ناري، ينقسم إلى الآتي: عدد 2 بندقية آلي - عدد 2 مسدس - عدد 7 بنادق خرطوش - عدد 2 فرد رصاص محلي – فرد خرطوش محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات بمختلف الأعيرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مخدرات بحوزة متهم في القاهرة

وفي منطقة بدر بمحافظة القاهرة، استطاعت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة ومقيم في محافظة الإسماعيلية، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على عدد 24 كيس من مخدر الحشيش يصل وزنهم الإجمالي إلى 2,400 كيلو جرام، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

واعترف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه، بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة.