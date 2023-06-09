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الأمن العام يشن حملة على تجار المخدرات والسلاح في سوهاج

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:06 م | الجمعة 09 يونيو 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة جهينة، أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري بحوزة 11 متهما لـ4 منهم معلومات جنائية.

كما ضبطت 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بحوزة 5 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ضم مُتهمَين لهما معلومات جنائية ارتكبا 5 وقائع.

ونفذت القوات 127 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع