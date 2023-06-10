«الداخلية» تضبط مندوب توصيل لحيازته منشطات محظور تداولها بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يروّج من خلالها المعلن لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 318 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وتبين أنه يعمل (مندوب توصيل – مقيم بمحافظة القاهرة)، وعُثر بحوزته على 318 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.