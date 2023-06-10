انطلاق أول فوج لحج الجمعيات بالإسماعيلية إلى المدينة المنورة

انطلقت اليوم السبت فوج حجاج الجمعيات من أهالي محافظة الإسماعيلية إلى المدينة المنورة، ضمن الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية الذي تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي بالتزامن مع بدء موسم الحج للعام الحالي 2023.

التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز

وقالت الدكتور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، والتعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز في مكة المكرمة أو المدينة المنورة تسهيلا على الحاج هذا العام.

وأضافت خلال استقبالها وفد الحجاج اليوم السبت أنه جرى التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة.

مشرفين مع الحجاج في الرحلات

وقالت إنه تم تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بتعيين مشرف لكل 45 حاجًّا، فضلًا عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية مناسك الحج.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية استقبل حجاج الجمعيات من أبناء الإسماعيلية يوم الخميس الماضي، لتسليمهم شنطة المناسك والتأكد من تذليل كافة الإجراءات التي يقوم بها الحجاج.

ووجه اللواء شريف بشارة بالمتابعة المستمرة للاطمئنان على أحوال الحجاج طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة.