«الإفتاء» توضح 7 سنن للإحرام.. احرص عليها في مناسك الحج

مع حلول موسم الحج، يحرص كثير من المسلمين ممن استطاع سبيلا، على أداء مناسك الحج، باعتبارها أحد فروض الإسلام الخمسة، وقد لا يعلم البعض ما هي سنن الإحرام كاملة، وما ترتيبها، خاصة وأنّ هناك خلافا بين ترتيب السنن، وهو ما حسمته دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

سنن الإحرام

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، سنن الإحرام الصحيحة، التي يجب اتباعها خلال أداء مناسك الحج، وجاءت كما يلي.

- يأتي الغسل قبل الإحرام مباشرة.

- وبعد الغسل وقبل الإحرام يسن صلاة ركعتين.

- يجب قص الأظافر قبل الغسل.

- قبل الغسل يجب قص الشارب.

- الاعتناء بالنظافة الشخصية للحاج.

- يبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام.

- يستحب الدعاء بعد التلبية.

مقاصد الحج

وأوضحت دار الإفتاء في منشور آخر، مقاصد الحج، وهي «التسليم لأوامر لله، وإظهار وحدة المسلمين، والتجرد لله، وتعزيز روح التعاون والتآلف، والتعود على ذكر الله في كل وقت، والتدرب على محاسن الأخلاق، واجتماع كلمة المسلمين، وإحياء سنن الأنبياء السابقين، والتذكير بمشاهد يوم القيامة، ونشر المساواة بين جميع البشر».