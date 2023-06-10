رضا حجازي: خطة مدروسة لرفع كفاءة خريجات التعليم الفني

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طالبات برنامج هي تقود هن سفراء التعليم الفني في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني، موضحا أن التحول الرقمي والثورة الصناعية يستحدث وظائف جديدة ومن ثم كان لا بد من تغيير وتطوير التعليم الفني لريادة الأعمال، موضحا أن التعليم قضية مجتمع وليس وزارة التربية والتعليم وحدها.

مراجعة المناهج الدراسية

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته على هامش حفل ختام برنامج هي تقود، أنه جرى مراجعة المناهج الدراسية لنرى هل يوجد تمييز أم لا؟ وتم إرسال الدراسة إلى المجلس القومي للمرأة، مشددا على أن التعليم الفني هو الذي يخرج طلابًا قادرين على الإنتاج لديهم قدرات حقيقية قادرين على المنافسة، مؤكدا أنه الطريق للاقتصاد والوزارة والدولة هو الارتقاء بالتعليم الفني، الذي يشهد تطورا هائلا خلال الفترة الحالية، ولدينا 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمشاركة القطاع الخاص ولدينا خطة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية و10 مدارس دولية تكنولوجية، إضافة إلى مشاركة أصحاب الأعمال في تقييم الطلاب لأن الوزارة تقوم بقياس مهارات المتعلم.

إنشاء هيئة إتقان

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم إنشاء هيئة إتقان، قائلا: دول أجنبية تطلب خريجي المدارس الفنية، موضحا أن الصورة الذهنية للتعليم الفني كانت منخفضة وتم رفعها وتحسينها من خلال إلحاق طلاب التعليم الفني بالجامعات التكنولوجيا وأيضا امتلاكهم جدارات ومهارات حقيقة، مضيفا أن هناك خطة مدروسة لرفع كفاءة خريجات التعليم الفني، مطالبا المسؤولين عن مؤسسة شباب القادة بزيادة عدد الطالبات المشاركات في برنامج هي تقود ورأينا أن الطالبات تمتلكن مهارات الثقة بالنفس والجذب.

وتابع الوزير أن تنمية القدرات الشخصية والذهنية للطالبات مهم في النجاح بالمستقبل، مضيفا أن العلم هو القوة ومفتاح المستقبل وخير استثمار في البشر وهو العامل الأول في تحقيق التقدم، ومصر لديها أساتذة في جميع التخصصات والمجالات ولديها القدرة على دعم الدول المختلفة، كما شكر الوزير الطالبات المشاركات في برنامج هي تقود، موجها نصيحة لهن: كن قدوة في مجتمعكم متمسكات بالتقاليد والعادات المصرية الأصيلة وبذل قصارى جهدكن للحفاظ على مصرنا الحبيبة لأن مصر تستحق منا الكثير، ولدينا حلم هو أن يتحول التعليم الفني إلى متعة وسعادة للوصول إلى طريق النجاح.