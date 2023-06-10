وزير التعليم يتفقد مشروعات طالبات التعليم الفني في ختام برنامج «هي تقود»

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروعات طالبات التعليم الفني خلال الحفل الختامي لبرنامج هى تقود للدفعة الثالثة والذي تنظمه مؤسسة شباب القادة، حيث تنوعت مشروعات الطالبات ومنتجاتهن، كما رافق الوزير خلال جولته النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من قيادات الوزارة.

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

وجاءت من بين المدارس المشاركة فى الحفل مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنات بمحافظة بنى سويف والإسماعيلية الثانوية الكهربائية للبنات وعدد من المدارس الأخرى، حيث أشاد الوزير بمشروعات الطالبات المميزة، مؤكداً أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية، وهناك دور لمدارس التعليم الفني بمختلف مجالاتها وتخصصاتها باعتبارها تمثل بوابة أبنائها الطلاب للمستقبل والنجاح في سوق العمل.

برنامج «هي تقود»

وأوضحت الوزارة أن حفل ختام برنامج «هى تقود» الذى يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية، ويتضمن الحفل عرض مشروعات الطلاب من خلال أجنحة خاصة للعرض، كما سيتم تكريم الفرق الفائزة.