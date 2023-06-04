وزير التعليم: مدارس المتفوقين تحظى باهتمام القيادة السياسية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تحظى باهتمام القيادة السياسية لرعاية المتفوقين والموهوبين وتنمية قدراتهم، مشيرا إلى أن مدارس STEM تعد نقطة مضيئة في التعليم المصري.

التوسع في هذه المدارس

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء هذه المدارس على مستوى الجمهورية، إذ يبلغ عدد هذه المدارس 19 مدرسة بمختلف المحافظات، ومن المقرر إنشاء مدرستين خلال العام المقبل.

اجتماع لجنة البحث

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، واللواء أحمد البدري وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى وكيل اللجنة، وناجي أمين، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، ومن جانب الوزارة حضرت الدكتورة عزيزة رجب المشرف على الإدارة العامة لشؤون المتفوقين STEM ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.

مدارس المتفوقين

واستعرض الوزير، سياسة الوزارة التي تقوم بتنفيذها من خلال مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، موضحا أن هذه المدارس تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 98%، كما يخضعون لاختبارات من جانب المركز القومي للامتحانات في الذكاء والقدرات العلمية، لافتا إلى أن الإقبال على هذه المدارس كثيف للغاية.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم تكليف الطلاب بعمل مشروعات Capstone التي تمثل التطبيق العملي لما درسوه في المواد الدراسية المختلفة، وتتناول هذه المشروعات وضع حلول للتحديات الكبرى مثل «التلوث - الزيادة السكانية وغيرها»، بهدف تعلم الطالب حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه بالحياة الواقعية.

وتابع الدكتور رضا حجازي أن مناهج مدارس STEM تقوم على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير العالمية، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية، مؤكدا أنها تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

وقال الوزير إنه يتم قبول الطالب المتفوق دراسيا من خريجي هذه المدارس بالجامعات المصرية عن طريق ما يسمى بالنسبة المرنة، بجانب حصوله على منح من الخارح أو المنح المقدمة من الجامعات الدولية.

كما أكد الوزير، أن نموذج STEM يعد من أهم التجارب التعليمية الناجحة في مصر والذي من خلاله استطاعت المنظومة التعليمية المصرية تحقيق العديد من الجوائز العالمية وتقديم العديد من الابتكارات التي تم تبنيها من كافة مؤسسات الدولة، واستطاع الكثير من طلابها حصد مراكز عالمية متقدمة حظيت بإشادة من مختلف دول العالم.

واستعرضت خلال الجلسة، النائبة هبة مكرم عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترحًا يتضمن تغيير مسمى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من STEM أي الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى STEAM أي الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضيات، وذلك بإضافة دراسة الفنون إلى المواد التي يدرسها الطلاب بهذه المدارس، مؤكدة على أن الفن يلعب دورا حيويًا في تعزيز قيم العمل الجماعي والتنوع وحرية التعبير وتشجيع التعددية والتعرف على الثقافات المختلفة من خلال فنونها ومن ثم الانفتاح على العالم.

المناهج متكاملة

وعقب الدكتور رضا حجازي على ذلك المقترح بأن المناهج بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا متكاملة، وبها مقررات للتربية الفنية والتربية الرياضية، ويتم تطبيق الجانب الفني على أرض الواقع، كما يشارك طلاب مدارس STEM في بعض الأنشطة، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في دراسة المقترح.

وخلال الجلسة، أجاب الدكتور رضا حجازي عن بعض استفسارات الحضور الخاصة بمتابعة خريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، إذ أكد أنه سيوجه بعمل دراسة تتبع لهؤلاء الطلاب من خلال المراكز البحثية بالوزارة.