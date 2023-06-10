إلهام شاهين تشيد بمسرحية «بوسطة» لخالد جلال: عرض ممتع

أشادت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بالعرض المسرحي بوسطة للمخرج خالد جلال.

ونشرت إلهام شاهين لقطات من العرض المسرحي، معلقة: «عرض مسرحي ممتع.. بوسطة.. للمخرج الرائع خالد جلال.. من إنتاج شركة كينج توت.. الأساتذه هشام وعصام شعبان.. ألف مبروك للجميع.. ولكل المشاركين في العرض.. حبايبى هنا ممدوح عبد العليم وسارة وائل نور.. والممثل الرائع علي قنديل.. وكل الفنانين الرائعين المشاركين في العرض.. برافو.. وشكرا على الأفكار المحترمة والمهمة التي طرحتوها من خلال العرض.. أحييكم جميعا».

العرض المسرحي بوسطة

العرض المسرحي بوسطة من إنتاج شركة كينج توت للإنتاج الإعلامي للمنتجين هشام وعصام شعبان، وخالد جلال ستديو، ويعتبر عرض بوسطة هو العرض الثاني من سلسلة عروض ستديو خالد جلال بعد نجاح العرض المسرحي «ألف عيلة وعيلة» الذي تم عرضه العام الماضي.