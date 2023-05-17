إلهام شاهين تهنئ عادل إمام في عيد ميلاده: «أنت فخر لنا يا زعيم»

هنأت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على «إنستجرام»، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم الأربعاء 17 مايو.

ونشرت إلهام شاهين عدة صور تجمعها بالزعيم عادل إمام، في أعمال فنية، معلقة: «كل سنة وصديق عمري وزميلي الغالي جداً وأستاذي الذي تعلمت منه الكثير، طيب وبخير.. ربنا يبارك لك ويسعدك كما أسعدت جمهورك في مصر والوطن العربي وكل الجاليات العربية في كل مكان في العالم.. أنت فخر لنا يا زعيم، عيد ميلاد سعيد».

عادل إمام.. ملك الكوميديا

الفنان عادل إمام أشهر الفنانيين الذين ذاع سيطهم في مصر والوطن العربي، إذ اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية ولقبه الجمهور بلقب الزعيم.