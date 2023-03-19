إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها.. والجمهور: تقبل الله

نشرت الفنانة إلهام شاهين صور أثناء تأدية مناسك العمرة في المسجد الحرام، برفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وتوالت تعليقات الجمهور على الصورة تهنئها بالعمرة، من بينها «عمرة مقبولة»، بينما أضاف آخر: «ربنا يتقبل منك صالح الأعمال»، و«تقبل الله طاعتكم وعمرة مقبولة إن شاء الله».

وتغيب إلهام شاهين عن سباق الدراما الرمضانية 2023، بعد مشاركتها العام الماضي في مسلسل «بطلوع الروح» للمخرجة كاملة أبو ذكري.

تكريم إلهام شاهين في اليوبيل الفضي لـ «الإنتاج الإعلامي»: «تحيا مصر بقوتها الناعمة»

وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين في حفل اليوبيل الفضي، لمدينة الإنتاج الإعلامي، نهاية فبراير الماضي، عدد من الرموز الفنية، تقديرا لجهودهم ومشوارهم الفني الممتد منذ عقود طويلة، وعبرت عن سعادتها بالتكريم في تدوينة عبر حسابها، ووجهت التحية لصناع أعمالها، قائلة: «تحيا مصر بقوتها الناعمة واللذين أثروا حياتنا بالفن الجميل».