شريان التنمية يصل لجنوب سيناء.. استصلاح 50 فدانا وتحسين إنتاج سلالات الإبل

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سينا، إن الدولة المصرية نجحت في الوصول إلى العمق الاستراتيجي لشبه جزيرة سيناء التي كانت تعاني من عدم وجود أي مظاهر حقيقية للتنمية.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالمشروعات التي جرى ويجرى تنفيذها في الوديان والتجمعات البدوية وتشمل طفرة زراعية كبيرة، إذ تتحول الوديان إلى مجتمعات زراعية تنتج الخضر والفاكهة بالإضافة انتاج الثروة الحيوانية والداجنة.

تنمية وادي مكتب

من جانبه، قال الدكتور إيهاب زغلول مدير مركز بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إن الدولة تبذل جهودا لدمج أبناء سيناء، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع مجتمع تنموي متكامل بمنطقة وادي مكتب بوادي فيران، فب إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ويمثلها مركز بحوث الصحراء ووزارة البترول وتمثيلها شركة بتروبل ومحافظة جنوب سيناء ويهدف المشروع إلى تنمية منطقة مكتب.

دعم المنطقة بـ30 مشروع إنتاج حيواني

وأضاف مدير مركز بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جار تنفيذ 3 محطات تحلية لتوفير مياه شرب آمنة، ودعم المنطقة بـ30 مشروع إنتاج حيواني، داجني بياض، أغنام.

استصلاح 50 فدانا

أكد الدكتور إيهاب زغلول، أن منطقة وادي مكتب من المناطق الخصبة الصالحة للزراعة لذا جاري إقامة مشروع لاستصلاح ما يقرب من 50 فدانا، بالإضافة إلى تصحيح الممارسات الزراعية لـ50 فدانا.

تحسين إنتاج سلالات الإبل

وأشار إلى أن مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء ينفذ العديد من المشروعات الزراعية والحيوانية في كل مدن محافظة جنوب منها مشروع تحسين إنتاج سلالات الإبل، والصواب الزراعية، محطات تحلية مياه البحر.