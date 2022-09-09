«عمار يا مصر».. ازدواج طريق وادي فيران يعطي قبلة الحياة للمناطق الأثرية

طريق وادي فيران المؤدي لسانت كاترين يعتبر أحد أقدم وأهم الطرق في محافظة جنوب سيناء، وكان الطريق الوحيد المؤدي إلى مدينة سانت كاترين، مارًا بمناطق وادي مكتب وقريتي فيران والطرفة.

طول الطريق من بداية كمين مفترق سانت كاترين حتى كمين النبي صالح بمدخل مدينة التجلي 95 كيلو مترًا، شهد الطريق أزمات كثيرة وتعرض للإغلاق مرات عديدة بسبب السيول من ناحية، وبسبب ضيق الطريق من ناحية أخرى، ما أسفر عن وقوع عشرات الحوادث.

ازدواج الطريق

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن ازدواج طريق وادي فيران سانت كاترين من المشروعات القومية التي تنفذ في المحافظة، ليكون إضافة قوية لمشروع التجلي الأعظم الذي يقام بمدينة سانت كاترين.

وأضاف «فودة» أن الطريق يبلغ طوله 95 كيلو مترًا، ويتم عمل ازدواج فيه ليسهل حركة السفر والعودة إلي مدينة سانت كاترين ذات الأهمية التاريخية، مشيرًا إلى أن الطريق عبارة عن اتجاهين، يسع 3 سيارات في كل حارة، وهو أحد شرايين الحياة في جنوب سيناء لأنه يخدم قرابة 20 ألف من سكان الوديان والتجمعات البدوية بالمنطقة وأهالي سانت كاترين.

وتابع أن الطرق يساعد في زيادة السياحة الوافدة إلي مدينة سانت كاترين، حيث يصبح زمن الوصول من القاهرة حتي سانت كاترين 4 ساعات فقط، ما ينعش السياحة الداخلية خاصة في موسم الشتاء.

إحياء المناطق الأثرية

مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس أكد لـ«الوطن» أنه يجري بجولات أسبوعيًا لمتابعة أعمال ازدواج طريق فيران سانت كاترين تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موضحًا أن منطقة وادي فيران بطول 40 كيلو متر غنية بالمناطق الأثرية المهمة التي تجذب السياح سواء أجانب أو مصريين.

وقال إن دير السبع بنات من أبرز المعالم السياحية، بالمنطقة بالإضافة إلى وجود آثار إسلامية ونبطية منتشرة في كل وديان فيران والتجمعات البدوية، وقال إن المنطقة تصلح للقيام برحلات السفاري للاستمتاع بالطبيعة، ومشاهدة بحيرات وشلالات المياه والنباتات والأعشاب الطبيعية والحياة البرية.

وقدم «الغمريني» الشكر إلى القيادة السياسية التي تعطلت قبلة الحياة لمنطقة فيران سانت كاترين، حيث تقرر عمل تنمية شاملة على طول الطريق الجديد.