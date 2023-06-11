«الموبايل مش للمكالمات بس».. «أروى» تُبدع في رسم الديجيتال بالهاتف المحمول

بين جدران غرفتها الصغيرة، تمسك «أروى فرعون» ابنة محافظة الدقهلية، بهاتفها المحمول، وأمامها ورق أبيض وألوان وهاتف محمول، تغلق على نفسها الباب لفترة قد تصل إلى 11 ساعة، وفي النهاية تخرج بـ«رسمة ديجيتال» مختلفة، تضمّها إلى سجل رسوماتها الصغير، وتنشره عبر حساباتها على السوشيال ميديا، فيلقى تفاعلا كبيرا من المتابعين.

رحلة أروي مع رسم الديجيتال

رحلة «أروى» مع الرسم الديجيتال بدأت منذ كانت طالبة في المرحلة الإعدادية، وتطورت موهبتها فأصبحت ماهرة في الرسم على الهاتف المحمول، مستعينة ببرامج لرسم الديجيتال: «بدأت موهبتي بالرسم على الورق، وبعدها علمت أن هناك برامج مخصصة للرسم الديجيتال على الهاتف المحمول، وقتها بدأت تعلم العمل على هذه البرامج، ومن هنا تطورت موهبتي». قالت صاحبة الـ18 عاما لـ«الوطن».

النتيجة النهائية لأول رسمة ديجيتال كانت مفاجأة لـ«أروى»، تقول: «بعد معافرة كتير النتيجة كانت رائعه ومرضيّة، أول ما نزلت الرسومات على صفحتي عجبت الناس وبدأ الكل يتابع رسوماتي، وده شجعني أتعلم الأصعب، ومع الوقت حققت نجاح كويس، وهفضل أتعلم وأطور نفسي، وبحلم أكون فنانة كبيرة في المجال ده».

أصعب مرحلة في الرسم بالديجتال، هي احتمالية محو الرسمة عند قرب الانتهاء منها: «في لحظات كتير بكون قربت اخلص رسمة فضلت أعملها لمدة 11 ساعة مثلا، وفي النهاية البرنامج يخرج أو يحصل عطل ويمحي الرسم بالكامل، دي أصعب لحظة في الرسم لكن بدأت أتخطاها شوية بشوية».