تفاصيل الدورة الخامسة لمسابقة متحف محمد ناجي في الرسم والتصوير 2023

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تفاصيل الدورة الخامسة من المسابقة الفنية لمتحف محمد ناجي للفئات العمرية الناشئة في مجاي الرسم والتصوير بجميع المحافظات، وتحمل الدورة عنوان «قصة نجاح» وفيما يلي تفاصيل المسابقة:

موضوع المسابقة:

تقام الدورة الخامسة للمسابقة تحت عنوان «قصة نجاح» حيث تفتح آفاق التعبير عن الرؤى المستقبلية عن مصر في جميع المجالات وفي كل البيئات.

الجهات المشتركة:

يطرح إعلان المسابقة مع «الإدارات التعليمية والمدارس، النوادي الاجتماعية، المراكز الثقافية الجمعيات الأهلية لرعاية الأيتام وذوي الهمم، المكتبات العامة» إلى جانب أصدقاء المتحف ورواده.

أهداف المسابقة:

- دعم دور المتحف في التواصل المجتمعي مع مؤسسات المجتمع.

- إكساب النشء الجديد الاهتمام بالتراث المتحفي من خلال الاشتراك في الفعاليات المتحفية.

- إكساب الفئات المشاركة من النشء الجديد والشباب للمشاركة والتنافسية في مجال الفن التشكيلي واكتشاف المواهب ودعمها.

الفئات المستهدفة:

المرحلة الأولى: من 6 سنوات إلى 9 سنوات

المرحلة الثانية: من 10 سنوات إلى 13 سنة

المرحلة الثالثة: من 14 سنة إلى 17 سنة

المرحلة الرابعة: من 18 سنة إلى 21 سنة

المرحلة الرابعة جميع مراحل ذوي الهمم.

المواعيد:

- استقبال الأعمال ابتداء من 1 مارس 2023

- انتهاء استقبال الأعمال في نهاية نوفمبر 2023.

-انتهاء التحكيم وإعلان الجوائز في أول ديسمبر 2023

- معرض المسابقة آخر ديسمبر 2023

الجوائز:

- يمنح الفائزون بالجوائز (ثلاث فائزون بالفئات لكل فئة عمرية بإجمالي 15 فائزا) مركز أول 1500 جنيه، ومركز ثاني 1000 جنيه، ومركز ثالث 500 جنيه.