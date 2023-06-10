اعتمد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 فى محافظة سوهاج لهذا العام، تركزت فى مراكز جرجا والمراغة والمنشاة وسوهاج وطهطا صاحبة نصيب الأسد حيث حصدت 4 فتيات من طهطا مراكز بالعشر الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج، إليكم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في سوهاج.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في سوهاج

تنشر «الوطن» لمتابعيها أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في محافظة سوهاج والذين كان بيانهم كالتالي

-مريم أحمد السيد مكي الأول بمجموع 490، من معهد فتيات جرجا

-سما وليد بخيت محمود الثاني بمجموع 488 من معهد فتيات الشيخ عبد الله بشطورة.

-آلاء محمود عبد الرحمن الثالث بمجموع 486 من معهد فتيات على بن أبى طالب النموذجي.

-روان عبد العظيم محمود الثالث مكرر بمجموع 486 من معهد فتيات على بن أبي طالب النموذجي.

-سهيلة عطا الله حافظ الثالث مكرر بمجموع 486 من معهد فتيات طهطا.

-سعاد حسنى مرتضى الرابع بمجموع 485 من معهد فتيات طهطا.

-سلمى محمد ثابت، الرابع مكرر بمجموع 485 من معهد فتيات طهطا.

-شهد ناصر أحمد من معهد فتيات طهطا الرابع مكرر بمجموع 485.

-إسراء مهني مرسى مهني، الرابع مكرر بمجموع 485 من معهد فتيات المنشأة.

-رحمة الحسيني أحمد السيد، الخامس بمجموع 484 من معهد فتيات المراغة.