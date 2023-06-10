اعتمد الشيخ محمد خميس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية 2023 بنسبة نجاح بلغت 71% من المتقدمين للامتحانات هذا العام، مقدما التهاني للناجحين، كما أعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية 2023

وبحسب المنطقة الأزهرية بالإسكندرية فإنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 من خلال الدخول على الرابط المخصص لإعلان النتيجة على بوابة الأزهر، ويتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 محافظة الإسكندرية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

وحصلت «الوطن» على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالإسكندرية وهم كالتالي:

1. خديجة محمد احمد.

2. محمد ربيع قطب.

3.سعاد أحمد طلعت.

4. أروى محمد مصطفى.

5.سلمى أحمد عبد الله.

5. فاطمة الزهراء الباز.. الخامس مكرر

6. خالد عمرو خالد.

7.شروق محمد أمين.

9. عبيدة عادل إبراهيم .. التاسع

9.إسراء محمود السيد. التاسع مكرر

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية مكفوفين

كما نقدم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 فئة المكفوفين في محافظة الإسكندرية وهم كالتالي:

1. زينب محمد عبد المنعم.

2. عمر ياسر علي.

3. إيمان خالد المحمدي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية يمكن الحصول عليها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور رفعها.

- يتم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدارسي الثاني 2023، أو الشهادة الابتدائية الأزهرية.

- اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها.

- ادخل رقم جلوس الطالب.

- فيما بعد اضغط على النتيجة للاطلاع عليها.