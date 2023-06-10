أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية في بيان لها بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية رسمياً اليوم السبت.

تستعرض «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بمحافظة القليوبية مبصر وكفيف التي أعلنتها الإدارة المركزية للأزهر في القليوبية عقب اعتماد النتيجة رسميا اليوم.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة إلى الناجحين ضمن قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بمحافظة القليوبية متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بمحافظة القليوبية مبصر

أوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر أن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بمحافظة القليوبية مبصر هم :

- سلمى عوض الله على بيومي

- شهد اشرف فتحي محمد

- لينه حاتم احمد محمد خليل

- رنا رضا رزق محمد احمد

- مصطفى محمد محمد إبراهيم

- أسماء ايمن لطفي عبد الباقي

- يوسف محمد جمال عبدالناصر عبد السلام

- روميساء عادل سعد سعداوي

- مريم محمود عبد الفتاح عبد المنعم

- دینا شریف محمد محمود

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بمحافظة القليوبية كفيف

أوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر أن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بمحافظة القليوبية للطالب الكفيف

- عمرو هشام یسن أحمد الأول المجموع 437 بنسبة : 94.9% معهد الرملة الإعدادي بنين ببنها.

- محمود خالد محمد مدبولي فارس الثاني المجموع : 407 النسبة 90% معهد: النقيب الشهيد محمود صلاح الدين (الفلج).

- شهندا أحمد محمود احمد الثالث للمجموع: 395 النسبة : 87% معهد : نوي الإعدادي فنيات.

- عمار عماد شفیق محمد الرابع المجموع : 389 الخامس معهد : شبرا هارس الإعدادي 86.4%

- مروة رضا شريف عبد المقصود الخامس المجموع : 387 النسبة 86% معهد : إمياي الإعدادي فتيات