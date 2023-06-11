5 معلومات عن الإعلامية فايزة واصف بعد وفاتها.. مقدمة برنامج «حياتي معاك»

رحلت منذ قليل الإعلامية فايزة واصف عن عالمنا، بعد صراع مع المرض، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة .

أهم محطات الاعلامية فايزة واصف

- من أفضل الإعلاميات على مدار سنوات طويلة، حصلت على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج وخريجة كلية آداب قسم علم نفس واجتماع.

- دخلت فايزة واصف الإذاعة عام 1963 صاحبة برنامج «حياتى» أشهر برامج حل المشكلات والذى استمر لأكثر من ثلاثين عاما.

- انضمت للإذاعة والتلفزيون منذ ستينيات القرن الماضي، حيث إنها قدمت سلسلة برامج عام 1963.

أهم برامج فايزة واصف

- قدمت فايزة واصف برنامج «حياتى معاك» بالإضافة إلى برنامج «ربيع العمر» الذى يناقش قضايا المسنين، وقبلهما قدمت عددا من البرامج المهمة منذ ستينات القرن الماضي.

- تعاونت فايزة واصف خلال برنامج حياتي مع 10 مخرجين مختلفين، تنوعت من خلال الأفكار والموضوعات التي قدمتها خلال البرنامج على مدار سنوات طويلة .

وفاة الإعلامية فايزة واصف

توفيت، منذ قليل، الإعلامية فايزة واصف، بعد صراع المرض، بعد أن قدمت مسيرة كبيرة في مجال الإعلام، حسبما أعلن محمد توفيق ابن شقيقها خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، قائلا: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله».