عاجل.. أحداث تنتظر المصريين خلال أسبوع.. منها امتحانات الثانوية ونهائي دوري الأبطال

ينتظر المصريون الكثير من الأحداث خلال الأسبوع الجاري، أبرزها امتحانات الثانوية العامة ومباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، ونرصد لكم في السطور التالية أبرزها.

الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال

- مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء

-افتتاح فرع جديد لمجلس الدولة بالمنوفية بحضور رئيس مجلي الدولة ومحافظ المنوفية .

الاثنين 12 يونيو

- بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

- بدء سحب كراسة شروط لـ 362 وحدة سكنية تابعة لهيئة تعاونيات الإسكان والبناء بمدن لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان

الثلاثاء 13 يونيو

- سفر حجاج السياحة المستوى البري وعددهم نحو 4 آلاف حاج، سيستمرون في السفر للأراضي المقدسة حتى يوم 19 يونيو الجاري.

الأربعاء 14 يونيو

- اجتماع الحكومة الأسبوعي