رحلة أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. تبدأ بإجراءات مشددة منذ طبعها حتى وصولها إلى الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ استعداداً لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بعد غد، حيث شددت قيادات الوزارة على ضرورة مواجهة أى حالات غش، لنفى المزاعم والشائعات التى ستخرج خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل بشأن تسريب الامتحانات كذلك، كما اتخذت الوزارة إجراءات تأمين شديدة الصرامة لتأمين ورقة الأسئلة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وعدم السماح بوجود ثغرة واحدة، يمكن أن تقود إلى تسريب سؤال واحد.

وقال مصدر مطلع بالوزارة إن «الجميع يستسهل وضع أسئلة الثانوية العامة، ونقلها، وتوزيعها على اللجان، دون أن يُدرك مدى الجهود المبذولة التى تقوم بها الأجهزة المعنية فى الدولة، بالتنسيق مع الوزارة، كى تمر الامتحانات بسلام، لكن فى الحقيقة، وراء هذه الورقة إجراءات وجهود كثيرة، قد لا يعرف عنها البعض شيئاً، فكل خطوة مرسومة بدقة، وباحترافية عالية، تمنع أى محاولة للتسريب، مهما حاول البعض الإيحاء بعكس ذلك».

مصدر: تعيين واضعي الأسئلة من المشهود لهم بالأمانة والكفاءة والنزاهة ولا يكون لهم أقارب في الثانوية

أضاف: «أول خطوة تتعلق بورقة الأسئلة تكون من خلال اختيار العناصر المكلفة بوضع الامتحانات فى كل مادة، وهذا لا يحدث هباء أو بدون تخطيط، ولكن بإجراءات شديدة الانضباط، فيجب أن يتمتع هؤلاء بالأمانة والكفاءة والنزاهة، ولا يكون لهم أقارب يؤدون امتحانات الثانوية، وبعد عملية الاختيار يتم سحب الأسئلة من بنك الأسئلة التابع للوزارة، وهذا أيضاً يحدث بخطوات دقيقة للغاية، بحيث تكون أسئلة كل مادة، متوازنة ووفق ميزان حساس».

وأشار المصدر إلى أن كل لجنة مكلفة بوضع امتحان مادة، تضع أكثر من امتحان، وفى المطبعة يتم سحب امتحان عشوائى من النماذج الموضوعة، ومن يضعون الأسئلة، لا يعرفون أى نموذج ستتم طباعته، وهذا جزء من سرية الإجراءات، وتتم إحاطة عملية الطباعة بإجراءات تأمين عالية الكفاءة يستحيل اختراقها أو الوصول إليها.

وأوضح أنه لا يمكن لوزير التعليم، أو أى مسئول فى الوزارة أن يعرف الأسئلة لا عند وضعها، ولا عند طباعتها، بل يعرفها الجميع أثناء الامتحان مثلهم مثل الطلاب، ولا أحد يطلع عليها إلا اللجنة التى وضعت الأسئلة، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من طباعة الأسئلة، يتم وضعها فى أظرف وإحكام غلقها بطريقة جيدة، بحيث يتم وضع كل 20 بوكليت أسئلة مع بعضها، وهو نفس عدد طلاب كل لجنة امتحان، وفى الخطوة التالية للتغليف، يتم وضع أظرف الأسئلة فى صناديق حديدية، وكل صندوق يتضمن عدداً محدداً من الأظرف، وعدد بوكليتات أسئلة محددة على نفس عدد طلاب كل مدرسة، لا أزيد ولا أقل، وكل هذه الخطوات تتم تحت إجراءات أمنية صارمة، وبعدها تبدأ عمليات نقل صناديق الأسئلة بحراسة مشددة، إلى مراكز توزيع الأسئلة فى المحافظات».

عملية نقل الأسئلة من المطبعة إلى المحافظات تشارك فيها مؤسسات وطنية

وقال المصدر إن عملية نقل الأسئلة من المطبعة إلى المحافظات، تشارك فيها مؤسسات وطنية إلى جانب وزارة النقل والشرطة.

وأضاف أن الإجراءات التأمينية الخاصة بمركز توزيع الأسئلة فى كل محافظة صارمة، ولا يتم نقل صناديق أسئلة أى مادة إلى اللجان إلا يوم امتحان هذه المادة، وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة، حيث يصل صندوق الأسئلة إلى اللجنة فى توقيت محدد بالدقيقة، فى الثامنة والنصف صباحاً، وتظل الصناديق فى اللجنة تحت إجراءات حماية استثنائية لحين فتحها بحضور عناصر تابعة لوزارة التعليم، ولا تُفتح إلا فى الساعة التاسعة صباحاً وأمام أعين الطلاب.