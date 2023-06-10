القنوات الناقلة لمبارة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

فاز النادي الأهلي على الوداد في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد لفريق الوداد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستعد لخوض مباراة الإياب، في ختام مشواره نحو التتويج باللقب الأفريقي، التي تقام غدا الأحد الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

وتنقل قناة بي إن سبورت beIN SPORTS مباراة الأهلي والوداد المغربي بشكل حصري، فالشبكة هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يبحث عن الفوز أو التعادل للتتويج البطولة

ويبحث الأهلي عن الفوز في هذه المباراة أو التعادل لضمان التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا هذا العام، وينتظر مشجعو النادي الأهلي ومحبو كرة القدم بشكل عام المباراة المصيرية بين الأهلي والوداد، المقامة في المغرب.

الأهلي يسعى للتتويج بالبطولة الأفريقية الـ11 في تاريخه

وفي حالة فوز الأهلي باللقب هذا العام، يكون البطولة الـ11 التي يحصل عليها، حيث حصل على 10 بطولات أفريقية سابقة، ليكون هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، أما الوداد المغربي فهو يبحث عن لقب الرابع، حيث سبق وتوج بالبطولة 3 مرات سابقة.