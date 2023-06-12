مواعيد القطارات اليوم الاثنين من القاهرة إلى المحافظات والعكس

بشكل يومي تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على دخول قطارات جديدة الخدمة، لتوفير كل وسائل الراحة للمسافرين منالقاهرة للصعيد أو العكس، هذا بالإضافة إلى الصيانة المستمرة وتعديلات دورية على خطوطها.

مواعيد القطارات اليوم الأثنين 12-6-2023

ضمن خدمات «الوطن» اليومية، نرصد مواعيد القطارات المتحركة على مدار اليوم من القاهرة للمحافظات والعكس اليوم الاثنين 12-6-2023، التي جاءت وفقا لما هو معلن من هيئة سكك حديد مصر، على النحو التالي:

مواعيد قطارات التالجو «القاهرة -أسوان»

- قطار 2030 من 7 مساء، إلى 6:40 صباحا.

- قطار 2031، 7 مساء ووصول الساعة 6:50 صباحا.

مواعيد القطارات المكيفة «القاهرة -أسوان»

- قطار 1938،القاهرة - أسوان، يتحرك 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 2010القاهرة - أسوان، يتحرك 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

قطار 1902القاهرة - أسوان، يتحرك 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 القاهرة- أسوان، يتحرك 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 2006 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 976 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 22.00 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيفة «القاهرة -أسوان»

- قطار 988 يتحرك 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942 يتحرك 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 80 يتحرك 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004 يتحرك 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 188، يتحرك 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014يتحرك 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012، يتحرك قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة «القاهرة -الصعيد»

- قطار 990 القاهرة، سوهاج، يتحرك 4 ووصول الساعة 12.

- قطار 971 القاهرة،- سوهاج يتحرك 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 990 بورسعيد - سوهاج، الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، يتحرك الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، يتحرك الساعة 23.30 مساءً.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر، يتحرك الساعة 13.00 مساءً.

مواعيد القطارات «الروسي المكيفة »

- قطار 3008، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 160، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 1006، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 972، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

مواعيد قطارات VIP «القاهرة -اسوان»

- قطار 1940، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات النوم «القاهرة -اسوان»

- قطار 1086 - يقوم منالقاهرة 7:20 مساءً ويصل الساعة 8:55 صباحًا.

- قطار 86 يقوم منالقاهرة 7:45 مساءً ويصل فى الـ 9:25 صباحًا.

- قطار 82، يقوم منالقاهرة، 9:10 مساءً ويصل فى الـ 11:10 صباحًا.