مواعيد القطارات الإضافية في عيد الأضحى المبارك.. تعمل 15 يوما

آلاف المواطنين يتسقلون القطارات بشكل يومي للسفر والتنقل من مكان لآخر، ويكثر الضغط على القطارات في اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، حيث يفضلها المواطنون عما سواها من وسائل المواصلات الأخرى كونها توفر لهم الراحة والأمان وتتنوع في فئاتها السعرية.

وحرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على طرح قطارات إضافية للعمل على خطوط السكة الحديد خلال أيام عيد الأضحي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب في الفترة من 22-6-2023 حتى 8-7-2023، بجانب القطارات الحالية ، فضلاً عن زيادة منافذ بيع التذاكر وتشديد الرقابة عليها ومنع السوق السوداء

قطارات التالجو القاهرة الأقصر والعكس

- قطار 2040 تالجو، القاهرة - الأقصر، يعمل في الفترة من 6/22 حتي 7/7، يقوم الساعة 8:40 مساءً من القاهرة ويصل الأقصر الساعة 5:10 صباحاً.

- قطار 2041 تالجو، الأقصر - القاهرة، يعمل في الفترة من 23-6 حتي 8-7، يقوم الساعة 8:30 صباحاً من الأقصر يصل القاهرة الساعة 5:25 مساءا.

تشغيل قطارات VIP القاهرة أسوان والعكس

- قطار 1940 VIP، القاهرة - أسوان، يعمل في الفترة من 22-6 حتي 7-7، يقوم الساعة 9:50 مساءً من القاهرة يصل أسوان الساعة 10:30 صباحاً

- قطار 1941 VIP، أسوان - القاهرة، يعمل في الفترة من 23-6 حتي 8-7، يقوم الساعة 10:30 مساءً من أسوان يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.

- قطار 1946 VIP، القاهرة - أسوان، يعمل يوم 26-6 فقط، يقوم الساعة 5:00 مساءً من القاهرة ويصل أسوان الساعة 5:15 صباحاً.

- قطار1947 VIP، أسوان - القاهرة، يعمل يوم 1-7 فقط، يقوم الساعة 12:50 صباحاً من أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3:00 مساءً.

قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة أسوان والعكس

- قطار 1942 ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، يعمل في الفترة من 22-6 حتى 7-7، يقوم الساعة 10:40 مساءً من القاهرة يصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً.

- قطار 1943، ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة يعمل في الفترة من 23-6 حتي8-7، يقوم الساعة 3:00 مساءً من أسوان ويصل القاهرة الساعة 3:40 صباحاً.

- قطار 1944 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - أسوان، يعمل يوم 25-6 فقط، يقوم الساعة 5:10 مساءً من الإسكندرية يصل أسوان الساعة 9:05 صباحاً.

- قطار 1945 ثالثة مكيفة، أسوان - الإسكندرية، يعمل يوم 2-7 فقط، يقوم الساعة 9:50 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 1:15 مساءً.

قطارات تهوية ديناميكية القاهرة أسوان والعكس

- قطار 2202 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان يعمل في الفترة من 23-6 حتي 8-7، يقوم الساعة 12:45 صباحاً من القاهرة ويصل أسوان الساعة 1:45 مساءً.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية، أسوان - القاهرة، يعمل في الفترة من 23- 6 حتي 8-7، ويقوم الساعة 7:35 مساءً من أسوان يصل القاهرة الساعة 7:55صباحاً.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، يعمل في الفترة من 22-6 حتي 7-7، يقوم الساعة 10:20صباحاً من القاهرة يصل أسوان الساعة 11:05 مساءً.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية، أسوان - القاهرة، يعمل في الفترة من 23-6 حتي 8-7، يقوم الساعة 10:15صباحاً من أسوان يصل القاهرة الساعة 10:40 مساءً.

قطارات الإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش

- قطار 2242 تهوية ديناميكية، للإتحاد النوعي القاهرة - أسوان يوم 26-6 فقط، ويقوم الساعة 6:10 مساءً من القاهرة ويصل أسوان الساعة 7:25 صباحاً.

- قطار 2243 تهوية ديناميكية، للإتحاد النوعي أسوان - القاهرة يعمل يوم 7-7 فقط، ويقوم الساعة 6:20 مساءً من أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 7:15 صباحاً.

- قطار 2244 تهوية ديناميكية، للأندية النوبية، الإسكندرية - أسوان يعمل يوم 26-6 فقط، ويقوم الساعة 5:40 مساءً من الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 10:20صباحاً.

- قطار 2245 تهوية ديناميكية، للأندية النوبية أسوان - الإسكندرية يعمل يوم 6-7 فقط، ويقوم الساعة 9:45 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 2:05 مساءً.

- قطار 2246 تحيا مصر، لنادي النوبة القاهرة - أسوان يعمل يوم 26-6 فقط، يقوم الساعة 6:30 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.40صباحاً.

- قطار 2247 تحيا مصر للأندية النوبية، أسوان - القاهرة، يعمل يوم 6-7 فقط، ويقوم الساعة 6:20 مساءً من أسوان يصل القاهرة الساعة 7.35 صباحاً.

- قطار 2248 تحيا مصر للأندية النوبية، القاهرة - أسوان، يعمل يوم 26-6 فقط، يقوم الساعة 3:00 مساءً من القاهرة يصل أسوان الساعة4:25 صباحاً.

- قطار 2249 تحيا مصر للأندية النوبية، أسوان - القاهرة، يعمل يوم 6-7 فقط، يقوم الساعة 5:40 مساءً من أسوان ويصل القاهرة الساعة 7:00 صباحاً.

- قطار 2250 تحيا مصر لنادي الجعافرة، الإسكندرية - أسوان يعمل يوم 26-6 فقط، يقوم الساعة 7:50 مساءً من الإسكندرية يصل أسوان الساعة 1:00 مساءً.

- قطار 2251 تحيا مصر لنادي الجعافرة، أسوان - الإسكندرية يعمل يوم 6-7 فقط، يقوم الساعة 6:30 مساءً من أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحاً.

- قطار 2252 تحيا مصر لنادي أبو الريش، الإسكندرية - أسوان يعمل يوم 26-6 فقط، يقوم الساعة 12.20 مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 05:00 صباحاً.

- قطار 2253 تحيا مصر لنادي أبو الريش، أسوان - الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط، يقوم الساعة 1:20 مساءً من أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6:10 صباحاً.

وفي حالة تزايد الطلب ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة والإضافية، هناك إمكانية لتشغيل قطارات إضافية أخرى لراحة جمهور الركاب.