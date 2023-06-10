 لتسهيل حركة التنقلات.. مواعيد قطارات الإسكندرية في عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، ومعها تزداد حركة التنقلات لقضاء الإجازة إذ كان عودة للديار أو للذهاب إلى المصيف الأمر الذي يتبعه احتياج إلى وسائل مواصلات عدة وهو ما نتج عنه إعلان هيئة السكك الحديدية عن توفير مواعيد جديدة للقطارات المتجهة من وإلى الإسكندرية خلال فترة العيد.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قطارات الإسكندرية في عيد الأضحى المبارك 2023، للتسهيل على المواطنين معرفة الموعد المناسب لهم في حجز القطارات.

مواعيد قطارات الإسكندرية في عيد الأضحى

- قطار 1945 ثالثة مكيفة، أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 2 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 9.30 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 1.15 مساء.

- قطار 2251 تحيا مصر، لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحاً.

- قطار 2253، تحيا مصر، لنادي أبوالريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحاً.

- قطار 2245، تهوية ديناميكية، للأندية النوبية أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 9.45 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساء.

مواعيد قطارات عودة الإسكندرية في عيد الأضحى

- قطار 1944 ثالثة مكيفة، الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 25 يونيو فقط حيث يقوم الساعة 5:10 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 9.05 صباحاً.

- قطار 2250 تحيا مصر، لنادي الجعافرة، الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26 يونيو فقط حيث يقوم الساعة 7.50 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 1,00 مساء.

- قطار 2252، تحيا مصر، لنادي أبو الريش، الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26 يونيو فقط حيث يقوم الساعة 12.20 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05.00 صباحاً.

- قطار 2244، تهوية ديناميكية للأندية النوبية الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26 يونيو فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20صباحاً.