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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
09:35 ص | الأحد 11 يونيو 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إنَّ المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

المستوطنون نفذوا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف باروخ جولدشتاين عام 1994.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

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