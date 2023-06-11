وفاة «أدهم» بعد جمع 12 مليون جنيه لزراعة رئة بالهند.. ووالدته: كان فرحان

رحل شاب يدعى أدهم البرعي من محافظة الدقهلية، اليوم، بعد معاناة مع مرض الدرن استمرت 5 سنوات، ما تسبب في إصابته بفشل رئوي، وتطلب علاجه جراحة لزراعة رئة في الهند بتكلفة 12 مليون جنيه.

معاناة 5 سنوات مع المرض

بدأت حكاية أدهم محمد عبد العزيز البرعي، 24 سنة، من قرية نوسا البحر بمركز أجا ‏في الدقهلية، بعد إصابته بالمرض منذ 5 سنوات، حيث كان يعمل سائق «توك توك»، واصيب بآلام في صدره، فتوجه لمستشفى صدر المنصورة وكشفت الفحوصات اللازمة إصابته بمرض الدرن الفشل الرئوي، وهو ما اضطره لاستخدام جهاز الأكسجين طوال اليوم، وحينها خاطبت والدة الشاب، وزارة التضامن الاجتماعي لفتح حساب لجمع تبرعات لابنها، وهو ما قوبل الموافقة.

وقالت سناء البرعي، والدة «أدهم»، لـ«الوطن»، إنها تمكنت من جمع المبلغ المطلوب للعملية منذ عدة أيام، وهو 12 مليون جنيه، وكانت تستعد للسفر مع ابنها إلى الهند وإجراء جراحة زراعة الرئة، وقامت بتجهيز الأوراق اللازمة لذلك.

وأوضحت أن «أدهم» كان سعيدا بعد جمع المبلغ بالكامل، «كان فرحان، وقالي نفسي أرجع طبيعي تاني يا ماما وربنا يشفيني، كل شوية كان يسأل بعد ما جمعنا المبلغ هنسافر إمتى، وجهز حاجته، كان عنده أمل».

تعب مفاجئ ثم وفاة

وأضافت والدته أنه تعرض لوعكة صحية شديدة مساء أمس، ما اضطرها للذهاب إلى مستشفى أجا بالدقهلية: «تعب فجأة وروحنا المستشفى ومات هناك قبل ما يعمل العملية، ولا يرجع للحياة بشكل طبيعي، ابني تعب مع المرض كثير».