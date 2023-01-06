محمد الباز يُحيي أشقاء صاحبة أول عملية زراعة رئة: خاطروا ولم يبخلوا عليها

نعى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، «سحر» أول مريضة تخضع لعملية زرع رئة، والتي توفيت اليوم الجمعة.

وقال «الباز»، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»: «توفيت المريضة التي أجريت لها عملية زراعة الرئة، بعد تبرع اثنين من أشقائها لها»، مواصلاا: «إخواتها وهم بيتبرعوا كانوا عارفين إنها ممكن تتوفى، لكن تبرعوا على أمل أن تنجو، وبصرف النظر عن آثار التبرع لم يبخلوا عليها، رحمة الله عليها، وتحية لأشقائها».

وأشار إلى البيان الذي أصدرته جامعة عين شمس عن حالة زراعة الرئة، وأعلنت فيه وفاة السيدة «سحر»، عقب النجاح النسبي لمدة 3 أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الارواء الرئوي القلبي وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة علي الحركة والمشي، ولكن حدث تدهور مفاجئ، وهو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة 30%، ما أدى إلى وضعها مرة أخرى على أجهزة التنفس الصناعي، وأجرى الطاقم الطبي على الفور عددا من الفحوصات الطبية التي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التي تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقي أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.