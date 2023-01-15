مدير «زراعة الرئة» بمستشفى عين شمس التخصصي: نحتاج لعلاج 300 حالة سنويا

قال الدكتور محمد حسين، مدير وحدة برنامج زراعة الرئة بمستشفى عين شمس التخصصي، إن ما بين كل مليون مواطن يوجد ما يقرب من 3 إلى 5 يحتاجون لزراعة رئة: «على سبيل المثال فرنسا عبارة عن 70 مليون نسمة منهم 200 حالة في السنة تحتاج لزراعة رئة وألمانيا 60 مليون منهم أكثر من 180 نسمة تحتاج لزراعة رئة في السنة فأكثر، وفي مصر أكثر من 300 حالة تحتاج لزراعة رئة في السنة».

زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي لن يتوقف

وأضاف الدكتور محمد حسين لـ«الوطن»، أن برنامج زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي لم يتوقف في الفترة المقبلة، وجارٍ التحضير لست حالات جديدة لزراعة الرئة، مؤكداً أهمية البدء في برنامج زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة والذي يعمل به 97% من مراكز زراعة الرئة على مستوى العالم.

وأكد مدير وحدة زراعة الرئة، أنه بالنسبة للكوادر الطبية، فمصر بها العديد من الكوادر الطبية المؤهلة لإجراء زراعة الأعضاء: «فريقنا تدرب في اليابان والسعودية وأنا بقالي 18 سنة شغال في زراعة الرئة وأجريت أكثر من 300 حالة زراعة رئة».