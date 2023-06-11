مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتين على طريق «ديروط - الفرافرة»

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه وأصيب 4 آخرون في تصادم سيارتين نقل على طريق «ديروط - الفرافرة» بنطاق محافظة أسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

حادث سير على طريق الفرافرة

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «ديروط - الفرافرة»، ووجود حالة وفاة ومصابين.

نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين نقل رقم «3571 هـ س ج»، و«9153 ي ر ع»، ما أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة «محمد. ع. م» 40 عاما، و«عبدالرحمن. أ. ح» 9 سنوات، و«محمد. أ. ح»، و«سعيد. ص. ع»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.