حملات نظافة ورفع مخلفات وصيانة كشافات الإنارة بقرى 5 مراكز في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن العمل جار لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات، مشيراً إلى تنظيم حملات للنظافة ورفع المخلفات والتجميل والصيانة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، فضلاً عن صيانة أعمال الإنارة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم.

حملات في 5 مراكز

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الأجهزة التنفيذية نفذت حملات بقرى 5 مراكز، هي صدفا وأبوتيج والبداري وديروط والقوصية، وعدد من حملات النظافة ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين، حيث تم إزالة المخلفات والقمامة ورفعها من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وذلك باستخدام سيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي وباقي معدات النظافة فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، إضافة إلى شن حملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لإنارة الطرق والشوارع الفرعية والرئيسية داخل المراكز الـ 5 .

رؤوساء المراكز

ونُفذت الحملات بمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وبالتنسيق مع مسؤولي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات، وبمشاركة مشرفي النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية.