محافظ أسيوط يترأس مؤتمر الجمعيات الأهلية للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، مؤتمر الجمعيات الأهلية للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وشرح معايير وآليات المشاركة فيها، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بمشاركة ممثلي 100 جمعية أهلية الذي ينظمه اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة عقب مد فترة التقديم بالمبادرة في دورتها الثانية حتى 30 يونيو 2023.

جاء ذلك بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات الأهلية وممثلي اكثر من 100 جمعية الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورجال الصحافة والإعلام.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم كلمة مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي التي رحب فيها بالحضور ثم كلمة المهندس حسام صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية الذي تحدث عن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والخريطة الزمنية لها وشرح المكون الأخضر بالمبادرة.

واستعرضت الدكتورة هاجر محمد كمال عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة آليات وشروط تقديم المشروعات في المبادرة وفئاتها ومعايير تقييم المشروعات وكيفية تقديم المشروعات التي تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة.

- أن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر).

- أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أي جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022.

- إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.

- في حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة.

- لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

- كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها التي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.

تمكين المرأة وتكافؤ الفرص

واستعرضت الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية مشاركة المرأة في المبادرة، وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الناجحة للمرأة ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا ثم تحدث المهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو اللجنة التنفيذية عن المكون الذكي وأهميته في المشروعات الخضراء الذكية كشرط أساسي لتقديم المشروعات وشرح للمجالات الخضراء الذكية وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي وأمثلة لمشروعات خضراء ذكية قائمة، ثم كلمة نفيسة عبد السلام مسؤول المشاركة المجتمعية التي تحدثت فيها عن المشروعات المحلية الصغيرة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المشروعات الخضراء

ووجه محافظ أسيوط، خلال كلمته، الشكر للجمعيات الأهلية المشاركة فى المؤتمر داعيا الجميع للمشاركة فى المبادرة الوطنية وإضافة العديد من المشروعات الخضراء إلى الخريطة الاستثمارية في مجال البيئة بالمحافظة، لافتاً إلى إنه جرى تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg) التي بدأ العمل بها ابتداءًا من 1 أبريل 2023 وتستمر في تلقى المشروعات حتى يوم 30/ 6/ 2023، لافتاً إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين والمهتمين بالمبادرة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الإلكتروني لها http://www.sgg.eg معلنًا تلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية على أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate) وفي نهاية اللقاء تم الاستماع إلى أسئلة واستفسارات المشاركين في المؤتمر والإجابة عليها بمشاركة الوزير المحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة.