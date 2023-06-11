توريد 194 ألفا و437 طن قمح لصوامع كفر الشيخ منذ بداية موسم الحصاد

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن كمية توريد الأقماح المحلية بلغت، منذ بدء موسم التوريد في شهر أبريل الماضي وحتى اليوم الأحد، 194 ألفا 437 طنا و539 كيلوجراما لـ22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع المضارب بالمحافظة.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة توريد القمح

وأشار المحافظ، في بيان، إلى أن هناك متابعة يومية على مدار الساعة خلال فترة الاستلام، موضحا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

ووجّه محافظ كفر الشيخ بانتظام صرف كل مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلا إرشاديا على مساحة 350 فدانا.