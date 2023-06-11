محافظ أسيوط يسلم الأم المثالية شيكا بمبلغ 50 ألف جنيه

سلم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شيكا بمبلغ 50 ألف جنيه، للأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لهذا العام، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

المركز الأول للأم المثالية

واستقبل محافظ أسيوط في مكتبه بديوان عام المحافظة، هدى إبراهيم محمود صالح، ابنة مركز القوصية، والفائزة بالمركز الأول كأم مثالية على مستوى محافظة أسيوط لعام 2023، وسلمها هدية رئيس الجمهورية تقديرا لها ولقصة كفاحها مع الأبناء ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

محافظ أسيوط يهنئ الأم المثالية

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعاية أبنائه من مختلف المحافظات، وخاصة أبناء محافظة أسيوط، فضلًا عن تقديره للمرأة والأم المصرية لجهودها في رعاية أبنائها والحفاظ على أسرتها، كما قدم التهنئة للأم المثالية، معربًا عن تقديره لما قدمته من عطاء وتضحيات ورعاية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها منذ نحو 33 عامًا، حيث وهبت نفسها لتربية أطفالها ليكونوا أفرادًا نافعين في المجتمع ليصبح منهم المحامي والمحامية والطبيبة، لتستحق بذلك لقب الأم المثالية بجدارة لهذا العام.

تربية الأجيال

وأكد اللواء عصام سعد أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في الجمهورية الجديدة، لافتا أن هذا التكريم يأتي امتنانا واعتزازا بالأم ودورها وتضحياتها، فالأم لها دور بارز في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل، فهي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع وإعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار.

الأمهات المثاليات لعام 2023

ومن جانبه، أوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2023، تم بناء على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار محافظ أسيوط، حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقًا للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الدولة، وتم تصعيد السيدات التي تم اختيارهن، وتم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى كافة المحافظات.