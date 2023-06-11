تحويل أكبر نقطتين لتجميع المخلفات الصلبة في أسيوط لحدائق صديقة للبيئة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وتحسين البيئة المحيطة بهم، والحد من التغيرات المناخية، عن طريق رفع وإزالة المخلفات والقمامة وزراعة الأشجار ورعايتها، لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأشار المحافظ إلى تحويل نقطتين لتجميع المخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة بمدينة القوصية، فضلاً عن غلق نقاط تجميع المخلفات الصلبة التي تمثل بؤر تلوث بيئي بمدن وقرى المحافظة، ضمن الاحتفالات بيوم البيئة العالمي لعام 2023.

حملة نظافة وتشجير

وفي هذا الإطار، قامت إدارة المخلفات الصلبة وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، بالاشتراك مع رئاسة مركز القوصية، بتنفيذ حملة نظافة وتشجير وتوعية بمدينة القوصية تم خلالها رفع المخلفات الصلبة من أكبر نقطتي لتجميع المخلفات الصلبة بمدينة القوصية، أحدهما تقع بمنطقة الترعة القديمة بمساحة تقدر بحوالي 170 مترا مربعا، والأخرى تقع بمنطقة الزرابي بمساحة 130مترا مربعا، وتم بناء سور حولها وإضافة طبقة كبيرة من التربة الطينية وتسويتها.

توعية الأهالي

كما تم توعية الأهالي المجاورين للموقعين بأهمية الحفاظ على النظافة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة، وعدم إلقائها بهذه بالمواقع بعد إلغائها وتوعيتهم بأهمية زراعة الأشجار ورعايتها، لما تمثله من أهمية لتحسين نوعية الهواء وتلطيف للجو صيفا وعائد اقتصادي من ثمار وأخشاب.