فرص تدريب الطلاب بالهيئة العامة للرقابة المالية.. اعرف التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن توافر فرصة منحة وتدريب طلاب الجامعات 2023، والتي تأتي ضمن جهودها لنشر الثقافة المالية لدى الشباب وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع.

وأوضحت الرقابة المالية كل تفاصيل التدريب للطلاب بداية من شروط التقدم وحتى موعد التقديم ومدته، وتستعرضها «الوطن» في التقرير التالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة.

منحة تدريب الهيئة العامة للرقابة المالية 2023

وذكرت أنّ الهدف من المنح التدريبية يهدف لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية للاستفادة والعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية.

شروط التقديم لمنحة تدريب الهيئة العامة للرقابة المالية 2023

- يجب أن يكون من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يجب أن يكون من المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة.

- يجب أن يكون حاصلًا على تقدير جيد فأعلى للسنة الدراسية السابقة.

- يجب أن يكون من قاطني محافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

الكليات والتخصصات المطلوبة

- الاقتصاد والعلوم السياسية (قسم الاقتصاد - قسم إحصاء).

- التجارة (قسم محاسبة - قسم تأمين وعلوم اكتوارية - قسم إدارة اعمال - تسويق).

- حاسبات وتكنولوجيا معلومات.

- إعلام.

- الحقوق.

مدة التدريب

وأشارت الهيئة إلى أنّ مدة التدريب من يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 وحتى الخميس 27 سبتمبر 2023 مقسمة على 3 دفعات، لافتة إلى أنّ موعد التقديم يتم بفتح باب التقديم لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 6 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 20 من ذات الشهر الجاري.