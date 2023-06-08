مميزات منحة الجامعة الأمريكية لخريجي الثانوية من أبناء «تكافل وكرامة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم منحًا دراسية لـ250 طالبًا في العام الدراسي خلال العام الدراسي المقبل من أبناء تكافل وكرامة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ونيوتن للخدمات التعليمية.

الجامعات الشريكة في المنح

ولفتت التضامن إلى أن الجامعات الشريكة في المنح تتمثل في البكالوريوس بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة، وجامعة أسوان، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية.

مميزات المنح الدراسية

- سداد المصروفات الدراسية بالكامل وكذلك كافة الرسوم الجامعية لفترة الدراسة «لمدة أربع إلى خمس سنوات دراسية طبقًا للتخصص الدراسي».

- سداد المصروفات الدراسية بالكامل وكذلك كافة الرسوم الجامعية أثناء السنة التمهيدية للطلاب المقبولين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- حضور دورات تدريبية لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة متطلبات سوق العمل في مصر.

- تقديم برامج تحضيرية أو تدريب متكامل للحاصلين على المنح الدراسية (بما في ذلك الحاصلين على المنح الدراسية من المجتمعات المحرومة) لدعمهم في التكيف مع الحياة الجامعية.

- تقديم ندوة تعريفية قبل بدء البرنامج للحاصلين على المنح الدراسية.

- تقديم فرص لحوالي 65% من الطلاب المقبولين للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي.

- توفير عدد من الفرص للعمل على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية ونقلها إلى حيز التنفيذ.

- الإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة والمهارات اللازمة لسوق العمل.

- تطوير وتعزيز القدرات القيادية والالتزام تجاه المجتمع والوطن لدى الحاصلين على المنحة الدراسية من خلال الأنشطة العملية خلال سنوات الجامعة ولإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.

- تزويد الطلاب بالتدريب على ريادة الأعمال لتعزيز ابتكارهم، وبالتالي، المساهمة في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

- توفير تأمين صحي للطلاب.

إتاحة الفرص للطلاب للاستفادة من فرص التدريب العملية أو التمويل للمشروعات المبتكرة وذلك بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص.

- توفير سبل الإقامة للطلاب المغتربين سواء بتوفير أماكن للإقامة أو دفع بدل مالي «حسب الحاجة ووفقًا لمعايير المنحة».

- توفير رسوم الكتب والمعامل خلال فترة الدراسة الجامعية.

- توفير بدل معيشة شهري خلال فترة الدراسة.

- توفير كمبيوتر محمول.

- توفير استشارات أكاديمية واجتماعية ونفسية لتعزيز التكامل والنجاح.