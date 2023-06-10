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«الأعلى للثقافة» ينظم لقاء حواريا عن منحة ناصر للقيادة للشباب

كتب:

إلهام الكردوسي
09:03 ص | السبت 10 يونيو 2023
المجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، لقاء حواريا للتعريف بدور الثقافة المصرية مع أعضاء منحة ناصر للقيادة، للشباب من دول الاتحاد الأفريقي، التي تمنحها وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ويحاضر في اللقاء: الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ويدير اللقاء حسن غزال منسق عام مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة.

يبدأ اللقاء في تمام السادسة والنصف مساء غد الأحد، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

منحة ناصر للقيادة للشباب

وجرى مؤخرا إطلاق الدفعة الرابعة من المنحة، إذ بدأ تنفيذ الدفعة الأولى من المنحة في يونيو 2019، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

وتأتي منحة ناصر للقيادة للشباب، أول منحة (أفريقية – أفريقية) استكمالا للجهود المصرية في القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب محليا، وإقليميا، وقاريا، ودوليا، من خلال تقديم كل أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، إضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي