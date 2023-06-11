مصرع بائع خلال محاولة إنقاذه طفلين في أبو النمرس.. اعتقد أنهما يغرقان

لقي بائع أنابيب مصرعه غرقا بترعة المريوطية، بعد أن شاهد طفلين بالترعة، معتقدا أنهما يغرقان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوجود غريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية.

وكلف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى رشوان رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين قيام بائع أنابيب 30 سنة بعربه كارو وحصان وفي أثناء تنظيف حصانه بالترعة، شاهد طفلين بالضفة المقابلة اعتقد أنهما يغرقان فعبر عرض الترعة لإنقاذهما إلا أنه غرق في وسط الترعة، وجار انتشال جثمانه، وبسؤال شهود العيان أكدوا ما جاء بالفحص.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات