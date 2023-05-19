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وزير الري ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير ترعة المريوطية (فيديو)

كتب:

سلامة عامر
11:54 ص | الجمعة 19 مايو 2023
جانب من المنطقة التي تم تطويرها في ترعة المريوطية.. صورة أرشيفية

جانب من المنطقة التي تم تطويرها في ترعة المريوطية.. صورة أرشيفية

تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، منذ قليل، أعمال تطوير ترعة المريوطية.

يأتي ذلك ضمن أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، لتتحول من «مقلب للقمامة» إلى «ممشى سياحي».

ويضم مشروع تطوير ترعة المريوطية إقامة مطاعم و«كافيهات»، وأماكن لجلوس المواطنين.

وتعمل محافظة الجيزة على تطوير مسار «مصرف المُحيط»، المعروف باسم «ترعة المريوطية»، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.