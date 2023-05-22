قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة شاب من ترعة المريوطية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بعد انقلاب سيارة في ترعة المريوطية كانت تقله واثنين آخرين، تم إنقاذهما من قبل الأهالي، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة في ترعة المريوطية

شهدت قرية دهشور في البدرشين بمحافظة الجيزة، انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، ما أسفر عن إصابة شخصين وتمّ استخراجهما بمعرفة الأهالي، وجارٍ البحث عن ثالث مفقود، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بلاغ بوقوع حادث سير مروري

بداية الواقعة كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، بوقوع حادث سير مروري بدائرة مركز شرطة البدرشين، وانقلاب سيارة في ترعة المريوطية، ما أسفر عن إصابة شخصين وأنقذهما الأهالي، وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن ثالث مفقود.

الدفع بقوات الإنقاذ النهري

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتمّ الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري لاستخراج جثة الشخص الثالث المفقود، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات أنَّ عجلة القيادة اختلت في يد السائق، ما أسفر عن انحرافها وسقوطها في الترعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.