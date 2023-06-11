جامعة أسيوط تنظم نموذجا لمحاكاة الاتحاد الأوروبي غدا

تنظم كلية التجارة بجامعة أسيوط، نموذج محاكاة للاتحاد الأوروبي، غدا الاثنين، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نادي الحبشي، المنسق العام للزيارة ومسئول التواصل مع الاتحاد الأوروبي، والدكتور حسن شحتة أنو،ر المشرف الأكاديمي للنموذج.

مشاركة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحقيق تواصل مستمر بين سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر وجامعة أسيوط، من أجل دعم ورعاية ذلك النشاط.

وأشار «المنشاوي» إلى أنه من المقرر أن يشهد النموذج مشاركة السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بصحبة 15 سفيرا من الدول الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة لحضور الدكتور عصام خليفة، نائب وزير الري المصري.

جلسات نقاشية بين الوفد وجامعة أسيوط

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، إن جدول الزيارة يتضمن عقد جلسات نقاشية بين وفد الاتحاد الأوروبي ورئيس جامعة أسيوط، ونواب رئيس الجامعة، وعميد كلية التجارة، والوكلاء المختصين، وطلاب وطالبات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي؛ من أجل تبادل وجهات النظر حول التعريف بالنموذج، ومدى فائدته في بناء شخصية الطلاب والطالبات داخل الجامعة؛ وذلك لما تمثله سفارة الاتحاد الأوروبي من شراكة أساسية في تطوير رؤى وأهداف هذا النموذج المتميز في صعيد مصر؛ منذ نشأته وحتى الآن، والتي استمرت لحوالي 9 سنوات متواصلة.

كما سيتم إقامة جلسة نقاشية حول مسألة أولويات الشراكة المصرية الأوروبية في قطاع المياه، في ظل تحديات الشح المائي في مصر، وذلك من خلال سماع آراء طلاب وطالبات الجامعة حول ما لديهم من رؤى وخلفية ثقافية في هذا الشأن، وسماع أهم المقترحات التي يقدمها الطلاب والطالبات في هذه المسألة، وإمكانية تقديم مشروعات جادة في هذا الشأن بوجه عام؛ لما سيكون مناسباً للدولة المصرية، ولخدمة المجتمع المحلي.