أسماء أوائل الابتدائية الأزهرية في أسيوط.. 8 حصلوا على الدرجات النهائية

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية، اليوم الأحد، أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية، للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث حصل 8 طلاب وطالبات على الدرجات النهائية بنسبة 100%.

أسماء الحاصلين على الدرجات النهائية

وتضمنت قائمة أسماء الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجات النهائية في الشهادة الابتدائية الأزهرية بأسيوط بمجموع 550 زينب خالد عبدالرحمن عبدالكريم، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وحبيبة هشام على عبدالرحمن، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وبسملة جمال عبدالكريم أحمد، بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص بديروط، وفاطمة إسماعيل ثابت محمود، بمعهد الكوثر النموذجي الخاص.

وضمت القائمة معاذ محمد عبدالجواد، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وحازم محمد عيسى محمد، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وضياء الدين محمد علي أحمد، مقيد مقيد بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وطارق مصطفى عثمان عبدالمطلب مقيد بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص بديروط.

الطلاب المكفوفين

وحصل 5 طلاب مكفوفين على المراكز الخمسة الأولى في الشهادة الابتدائية الأزهرية بأسيوط، وهم محمود منتصر محمود المركز الأول بمجموع 449 درجة، والمركز الثاني حسام حسانين حسين بمجموع 437 درجة، والمركز الثالث أنس بكر محمود بمجموع 431.5، والمركز الرابع عبدالرحيم معتمد عبدالرحيم بمجموع 402، والمركز الخامس يوسف منصور أحمد بمجموع 360.