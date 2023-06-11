بدء فعاليات المرحلة الثانية لحملة «حقك تنظمي» في الشرقية

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم، شارة بدء فاعليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، وذلك من داخل الوحدة الصحية بـ«غزالة»، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق.

وتستمر المرحلة الثانية لمدة 5 أيام، في الفترة من 11 حتى 15 يونيو الجاري، وتشمل 9 إدارات صحية بالمحافظة، هي كفر صقر، وفاقوس، والزقازيق، ومنيا القمح، والصالحية الجديدة، والإبراهيمية، والقرين، وديرب نجم، والعاشر من رمضان.

تقديم خدمات طبية بالإدارات الصحية

وتفقد وكيل وزارة الصحة أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، مؤكداً علي أهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع المترددات علي الحملة، مشيداً بمعدل إقبال السيدات، وحسن تنظيم العمل بالعيادات الثابتة والمتنقلة، خاصة بعد أن النجاح الذي حققته إدارات المرحلة الأولى في تقديم الخدمات الصحية للسيدات.

الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال

وأوضح «مسعود»، أن حملة «حقك تنظمي» تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، إضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.