«الصحة» تطلق المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن 4 أورام سرطانية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية «الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم» بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المرحلة الأولى للعمل بالمبادرة تشمل 9 محافظات «الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء، وبورسعيد»، موضحًا أنه يتم إطلاق العمل بالمبادرة في جميع محافظات الجمهورية تباعًا.

المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة.

ونوه «عبدالغفار» بأنّ الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

أهداف المبادرة

وتابع «عبدالغفار» أنّه بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وحال سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، وحال إيجابية الفحوصات يُعرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنّ العمل في المبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:‏ www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام، ويوتيوب، ولينكدإن».